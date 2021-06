Soccorso barcone con 130 persone, secondo sbarco a Lampedusa: già predisposti i trasferimenti

All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, adesso, 300 persone a fronte dei 250 posti disponibili. Sono 100 coloro che domattina verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle

Ore 15,30. Un barcone, con 130 migranti di varie nazionalità, è stato soccorso dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Si tratta del secondo sbarco della giornata a Lampedusa dove, stamani, erano giunti altri 103 migrati. Nella struttura d'accoglienza di contrada Imbriacola si è adesso arrivati a 300 ospiti, ma la capienza è per 250.

La Prefettura di Agrigento ha già disposto il trasferimento dei primi 100 migranti già identificati e sottoposti a tampone rapido anti-Covid. Si tratta, per la maggior parte, di minori non accompagnati e donne che verranno caricati sul traghetto di linea per Porto Empedocle domattina.

Ore 8. Sono 103 i migranti che sono sbarcati a molo Favarolo di Lampedusa dopo essere stati soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera al largo dell'isola. Anche questo gruppo è stato portato all'hotspot dove - dopo lo sbarco di 17 persone di ieri - erano presenti 67 ospiti. Nella struttura, al momento, ci sono dunque 170 persone.

(Aggiornato alle ore 15,30)