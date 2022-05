Quattro sbarchi con 157 persone, a Lampedusa arriva anche un gatto

Quattro sbarchi di migranti, per un totale 157 persone e un gatto, si sono registrati a partire da stanotte a Lampedusa. Salgono a 185 i migranti approdati da ieri. Tutti si trovano all'hotspot di contrada Imbriacola.

L'ultimo, in ordine di tempo, approdo ha riguardato 29 subsahariani che erano su una imbarcazione intercettata nelle acque antistanti la più grande delle Pelagie. Tra loro anche 7 donne e 2 minori accompagnati. Durante la notte erano state intercettate invece tre "carrette", la prima a circa 20 miglia dalla costa. A bordo, c'erano 63 uomini, provenienti da Egitto, Sudan e Bangladesh. A mezzanotte, a poca distanza dall'Isola dei Conigli, il pattugliatore delle Fiamme gialle ha bloccato un barchino di 5 metri con a bordo 8 persone, tra cui una donna, due bambini e il gatto. metri. Una scena non insolita per i soccorritori: non è la prima volta, infatti, che i migranti affrontano il viaggio insieme ai loro amici a quattro zampe, gatti e cani soprattutto. Anche se lo scorso ottobre sull'isola insieme a 13 tunisini gli uomini della Capitaneria di porto sul barchino trovarono anche una pecora.

Il terzo sbarco della notte ha riguardato infine 57 migranti che erano a bordo di un'imbarcazione di 10 metri.