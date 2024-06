Migranti: sbarcano in 77 a Lampedusa, c'è un ferito

Settantasette migranti sono sbarcati a Lampedusa al termine di due soccorsi nelle prime ore del mattino. Tra loro donne e minori. In 20 erano su un barchino partito dalla Tunisia e soccorso da una motovedetta della guardia di finanza.

In 57 sono stati tratti in salvo sempre dalle fiamme gialle, tra loro un ferito che non risulta in pericolo di vita. Il barchino, dopo le operazioni di soccorso, è affondato.