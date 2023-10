Migranti: nigeriana incinta in gravi condizioni evacuata da nave ong Sea Eye 4

Evacuazione medica d'urgenza, durante la notte, dalla nave ong Sea Eye 4 che si trova nelle acque antistanti a Lampedusa. Una nigeriana, al sesto mese di gravidanza, in condizioni critiche è stata trasbordata sulla motovedetta Cp306 della Guardia costiera e sbarcata a molo Favarolo da dove, con l'ambulanza, è stata trasferita al Poliambulatorio di contrada Grecale.

Sono 181, e non ci sono minori non accompagnati, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove ieri sono stati trasferiti, con il traghetto per Porto Empedocle, 200 ospiti.