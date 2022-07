Assalto di barchini e hotspot al collasso, il sindaco di Lampedusa: "Serve una nave umanitaria per tutta l'estate"

"Oggi iniziano i trasferimenti con i traghetti di linea, domani arriverà la nave Diciotti e si provvederà celermente a svuotare l'hotspot. Chiedo, con forza, alla Prefettura di Agrigento e al ministero dell'Interno di predisporre, almeno per tutto il periodo estivo, una nave umanitaria". Lo ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, analizzando la situazione del centro d'accoglienza di contrada Imbriacola che è di nuovo - con 1.871 presenze, a fronte di 350 posti disponibili, - al collasso. "Con una nave umanitaria, così come succedeva con le navi quarantena, riusciremmo a tamponare, almeno durante l'estate, - ha aggiunto, mentre è alle prese anche con il fatto che sull'isola è saltata la fibra ottica e neanche il Comune riesce a lavorare senza internet - il sovraffollamento della struttura d'accoglienza. Si eviterebbero scene di degrado, rischi per la salute e non saremmo in perenne emergenza hotspot".

Il vice sindaco, nonché commissario cittadino della Lega, Attilio Lucia chiede invece "aiuto" al suo leader: Anche le forze dell'ordine sono stremate, l'isola non può diventare enorme campo profughi". Con il sovraffollamento dell'hotspot è tornato il degrado. "Quasi 2mila a fronte di una capienza di 350 posti - denuncia -. Dormono a terra su materassini di gommapiuma, sistemati sotto gli alberi per cercare di avere un po' di refrigerio dalle temperature roventi di questi giorni. Le condizioni igieniche sono precarie, né potrebbe essere altrimenti, visti i numeri". Ieri il vicesindaco ha chiamato Matteo Salvini. "Gli ho detto di venire al più presto sull'isola, di darci una mano - spiega - . Abbiamo disagi enormi, sul molo Favaloro dopo la raffica di sbarchi restano i rifiuti". L'isola in queste settimane è piena di turisti. "Ci stiamo impegnando al massimo, nonostante le condizioni disastrate in cui abbiamo trovato il Comune, per offrire a chi arriva servizi dignitosi e un'isola pulita". Per il vice sindaco la gestione del fenomeno migratorio deve tornare al centro dell'agenda politica. "La ministra Lamorgese si è dimostrata inadeguata. Lo dicono i numeri. Salvini è stato l'unico ad aver fermato gli sbarchi. Ecco perché hanno cercato di 'farlo fuori'. E poi hanno smantellato i decreti Sicurezza. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. La difesa dei confini deve tornare a essere una priorità della politica e davanti a un'Europa silenziosa e indifferente è arrivato il momento di far sentire la nostra voce" - ha concluso - .