Spinge verso il largo la barca carica di migranti, viene colto da malore e muore: nuova tragedia fra la Tunisia e Lampedusa

Ha perso la vita perché, nelle acque antistanti a Sfax, era in acqua per spingere il barchino verso il largo. Sarebbe stato colto, secondo le primissime informazioni, da un improvviso malore ed è spirato. Ad ucciderlo potrebbe essere stata l'ipotermia. Il suo cadavere - è un nigeriano - è stato trovato a bordo del barchino di 7 metri che è stato soccorso al largo di Lampedusa, durante la notte, dalla motovedetta Cp 303 della Guardia costiera. A bordo della "carretta" c'erano 38 migranti, fra cui la moglie e i tre figli minorenni del nigeriano che ha perso la vita. Nuova tragedia fra la Tunisia e Lampedusa che si trova ad accogliere l'ennesimo cadavere che è stato già portato alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

Nel gruppo anche 11 donne e 8 minori, originari di Costa d'Avorio, Guinea, Camerun e Nigeria. I migranti hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia alle ore 20 di venerdì scorso.

La nuova ondata di arrivi

Ore 13,20. Altri 149 migranti, con quattro diversi barchini, sono stati soccorsi in area Sar italiana dalle motovedette della Capitaneria di porto. Salgono a 12, con un totale di 473 migranti, gli sbarchi su Lampedusa a partire dalla mezzanotte. Nella tarda mattinata, 156 ospiti dell'hospot di contrada Imbriacola, sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà stasera a Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza sono rimasti in 1.204.

Ore 12. Quarantadue migranti, fra cui 6 donne e 5 minori, sono stati sorpresi sulla terraferma di Cala Maluk dai militari della tenenza della Guardia di finanza. L'imbarcazione utilizzata dal gruppo, per giungere fino a Lampedusa, non è stata, al momento, ancora rinvenuta. Gli sbarcati hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Mali. Nel frattempo, le motovedette Cp762 e 319 della Guardia costiera hanno effettuato due interventi Sar, portando in salvo rispettivamente 45 (5 donne e 1 minore) e 41 (2 donne e 9 minori) migranti che hanno riferito d'essere salpati da Sfax. Salgono a 8, da mezzanotte, gli approdi su Lampedusa con un totale di 324 persone.

Ore 10,40. Sono 196 i migranti a bordo di 5 imbarcazioni soccorse, durante la notte, al largo di Lampedusa dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza. A bordo dei natanti, oltre ai 38 che hanno viaggiato con il cadavere del nigeriano al seguito, c'erano: 39 (7 donne e 2 minori) originari di Costa d'Avorio, Guinea e Sierra Leone, 44 (5 donne e 1 minore) che hanno riferito d'essere scappati da Burkina Faso, Camerun, Mali e Guinea, 39 (15 donne e 4 minori) del Congo, Senegal, Guinea e Costa d'Avorio e 36 (8 donne e 4 minori) delle stesse nazionalità più Niger. In quest'ultimo caso, le Fiamme gialle hanno sequestrato l'imbarcazione di 6 metri. I vari gruppi hanno riferito di essere salpati da Sfax, in Tunisia, e d'aver pagato da 1000 a 2000 dinari tunisini per la traversata.

Sono stati 17, con un totale di 679 persone, gli sbarchi registratisi ieri, nell'arco di 24 ore, a Lampedusa. I soccorsi sono iniziati a partire dalle ore 9 e sono andati avanti, ad opera di Guardia di finanza, Capitaneria e assetti Frontex, per l'intera giornata. A sbarcare a Lampedusa anche tante donne e bambini. I diversi gruppi giunti ieri hanno riferito, per la maggior parte, di essere salpati da Sfax, ma anche da Zarzis, Chebba, Jebiniana e Kerkenna e d'aver pagato fino a 4 mila dinari per riuscire ad arrivare in Italia. All'alba di ieri all'hotspot c'erano 561 ospiti. Dopo i 17 sbarchi di ieri e i 5 della notte, le presenze nella struttura di contrada Imbriacola sono arrivate a 1.436.