Barchino carico di migranti si ribalta: salvati in 46 fra cui 5 minori e recuperato il cadavere di una donna

Ore 15.00. Sedici tunisini, fra cui un minore, sono stati soccorsi dalla motovedetta Cp 319 della Guardia costiera in acque Sar italiane. Il gruppetto viaggiava su un barchino di 7 metri, partito da Sfax in Tunisia alle 7 di giovedì. I migranti hanno riferito d'aver pagato 2 mila dinari tunisini per la traversata. E' il terzo sbarco di oggi per Lampedusa dove sono giunti complessivamente 105 migranti. Questura e Prefettura, prima dello stop di approdi dovuti al maltempo, si è occupata, in 5 giorni, di 127 sbarchi con un totale di 5.365 migranti, di cui 5.084 trasferiti.

Ore 12,10. Barchino, carico di migranti, si ribalta nelle acque antistanti a Lampedusa. In 46, fra cui 12 donne e 5 minori, sono stati tratti in salvo dai militari della motovedetta V7003 della Guardia di finanza . Per una donna, originaria della Guinea, non c'è stato nulla da fare: la giovane è affogata. La sua salma è stata recuperata e portata, assieme al gruppo, a molo Favarolo. Il barchino di 7 metri si è ribaltato, e i migranti sono caduti in acqua, perché non appena è stata vista la motovedetta delle Fiamme gialle, tutti o quasi si sono alzati di scatto per chiedere aiuto. I migranti hanno dichiarato di essere originari di Burkina Faso, Benin, Costa d'Avorio, Guinea, Gambia, Mali e Senegal e di essere partiti all'alba di ieri da Sfax in Tunisia, pagando 1.500 dinari tunisini.

Ore 10,30. Quarantatré migranti, originari di Burkina Faso e Guinea, sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi, nelle acque antistanti all'isola, dalla motovedetta Cp306 della Guardia costiera. A bordo anche 14 donne e 4 minori. Tutti sono stati trovati su un barchino di 7 metri alla deriva. Il gruppo è il primo ad arrivare dopo che da domenica sera viaggi e approdi si erano fermati a causa delle brutte condizioni del mare.

I 43 sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ieri sera c'erano 291 persone. Il gruppo ha raccontato - ai soccorritori della Guardia costiera - d'aver viaggiato a bordo di un peschereccio partito da Sfax, in Tunisia, alle ore 3 di ieri. Durante la notte, poco dopo le ore 24, tutti e 43 sono stati fatti scendere sul barchino di ferro, senza motore, e sono stati lasciati alla deriva. Il barchino - stando sempre alle dichiarazioni degli extracomunitari - era al traino del peschereccio fin dalla partenza.