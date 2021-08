Arrivano anche dall'Egitto, Camerun, Costa d'Avorio e Mali: sbarcate altre 34 persone

I due gruppi sono stati portati all'hotspot dove, stamani, c'erano 620 ospiti a fronte di una capienza per 250 persone

Sono complessivamente 34 i migranti approdati oggi a Lampedusa. La prima carretta del mare ha condotto sulla più grande delle Pelagie 12 uomini di nazionalità egiziana. Provengono, invece, da Camerun, dalla Costa d'Avorio e dal Mali i 22 migranti, tra cui 8 donne e 5 minori, di cui tre non accompagnati, giunti con il secondo sbarco. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura, stamani, risultavano presenti 620 ospiti, a fronte di una capienza per 250 persone. Tutti risultavano essere pre-identificati e tutti, dunque, potenzialmente, pronti ad essere trasferiti in altre strutture.