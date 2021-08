I barchini non mollano la presa: 7 sbarchi con 121 tunisini a Lampedusa

Salgono a sette, da mezzanotte, gli sbarchi a Lampedusa. Dopo i 36 migranti approdati in mattinata sulla più grande delle Pelagie si sono registrati altri cinque arrivi. Gli ultimi ad arrivare sono stati due gruppi di 12 tunisini ciascuno, tra cui un minore non accompagnato. Provengono, invece, dall'Egitto, dalla Siria e dal Bangladesh i migranti soccorsi a bordo di due barchini con rispettivamente 4 persone, tra cui una donna, e 37 uomini. La quinta carretta del mare ha condotto sull'isola altri 20 tunisini. Tra loro anche due donne e un minore non accompagnato. Per tutti, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola. Sono complessivamente 121 i migranti approdati oggi sulla più grande delle Pelagie.