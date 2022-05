Sbarchi senza soste a Lampedusa, approdano 343 migranti

Sbarchi senza soste a Lampedusa dove sono approdati, a bordo di diverse imbarcazioni, 343 migranti. Nelle ultime ore ci sono stai altri tre sbarchi a Lampedusa dopo i sei approdi dalla scorsa notte. In tutto sono arrivati 99 migranti. Sulla prima barca viaggiavano 13 uomini tunisini. Poco dopo, al molo Madonnina, 20 migranti, provenienti da Egitto e Siria, sono stati soccorsi dalla Guardia di finanza. Fra loro pure 3 donne e 8 minori. Infine sono approdati 66 egiziani: anche in questo caso sono stati i finanzieri a soccorrerli. Da ieri sera salgono così a 343 i migranti arrivati sull'isola. Per tutti, dopo i primi controlli sanitari di routine, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove gli ospiti hanno superato quota 650 a fronte di una capienza massima di 250.

In mattinata l'ultimo barchino aveva portato sull'isola 70 migranti, soccorsi a 12 miglia dalla costa dalla Guardia di finanza. Durante la notte, invece, sono approdati altri 172 migranti. Venticinque tunisini, tra cui 6 donne e 2 minori sono stati bloccati a molo Madonnina: erano appena arrivati a bordo di un barchino di 6 metri. Una motovedetta della Guardia di finanza, successivamente, ha soccorso e fatto sbarcare al molo Favaloro 65 persone di diversa nazionalità, tra cui 2 minori, rintracciati poco prima a circa 12 miglia dalle coste dell'isola. Altri 36 tunisini, tra cui 2 minori, hanno raggiunto la più grande delle Pelagie qualche ora dopo.

Altre 46 persone di varie nazionalità, attorno alle 4 del mattino, sono state soccorse da una motovedetta della Capitaneria di porto. Tra loro anche 10 donne e 7 minori. Hanno dichiarato di provenire da Tunisia, Siria, Egitto, Bangladesh, Pakistan, ma anche Guinea, Gambia, Mali, Camerun, Costa d'Avorio, Sierra Leone e Burkina Faso.