Raffica di sbarchi su Lampedusa, Martello: "Il premier Draghi mi riceva"

Nell'ultimo fine settimana sono arrivati 2 migranti - il che non è comunque una novità - sull'isola di Lampedusa. Da stanotte, sono circa 600 le persone sbarcate e il sindaco delle Pelagie, Totò Martello, chiede un incontro con il premier Mario Draghi.

"Chiedo di essere ricevuto dal premier Draghi per affrontare il fenomeno delle migrazioni attraverso lo sguardo di un territorio di frontiera - ha detto Martello - . Il sistema delle navi quarantena sta funzionando, l'hotspot viene svuotato con trasferimenti continui, ma quando non ci sarà più il Covid e le navi quarantena come si affronterà il tema?. Gli sbarchi a Lampedusa non sono una novità - spiega Martello -, ma qua si continua a gestire solo l'accoglienza, facendolo con la logica dell'emergenza continua".

Martello, ancora una volta, è tornato a chiedere - e di questo vorrebbe parlare anche con il premier Draghi - "d'affrontare il problema delle migrazioni, delle partenze. Da anni affrontiamo solo quello dell'accoglienza".