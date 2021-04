Immigrazione, si prova ad alleggerire l'hotspot: 75 minori in partenza col traghetto

A causa del mare agitato, non è stato possibile imbarcare nessuno sulla nave quarantena Excellent che è rimasta in rada di Lampedusa. Ci si riproverà per trasferire circa 200 migranti

Due barchini, con a bordo 28 tunisini, sono riusciti ad arrivare, nel giro di un paio d'ore, a Lampedusa. Il primo di circa 4 metri, durante la notte, con a bordo 13 persone, è approdato nei pressi del lungomare Luigi Rizzo. Il natante è stato sequestrato dai militari della tenenza della Guardia di finanza. Poco dopo, una motovedetta della Guardia costiera ha trasbordato al molo Madonnina altri 15 tunisini che erano stati intercettati, nelle acque antistanti all'isola, su un'imbarcazione di circa 6 metri. I due gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove si è arrivati a 943 ospiti. Ieri, con 6 barchini, erano sbarcati in 449.

Ieri sono stati 143 i migranti – arrivati nei giorni precedenti – che sono stati caricati sulla Excellent; mentre tra martedì e mercoledì ne erano stati imbarcati altri 200.

Ore 19. Sono 75 i minori non accompagnati che stanno per essere imbarcati sulla nave di linea Cossydra che da Lampedusa giungerà domattina a Porto Empedocle, da dove poi verranno accompagnati in un centro d'accoglienza di Comiso. Nell'hotspot di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti 804 migranti di cui 258 minori non accompagnati. Oggi, a causa del mare agitato, non è stato possibile imbarcare nessuno sulla nave quarantena Excellent che è rimasta in rada di Lampedusa. Ci si riproverà domattina ed è previsto l'imbarco di circa 200 migranti. A ruota dovrebbe cominciare l'imbarco sulla nave quarantena Rhapsody che ha 500 posti disponibili. Per la serata di domani, la Prefettura di Agrigento, ha già programmato - sempre con il traghetto di linea - il trasferimento di altri 80 minori non accompagnati che verranno poi portati in una struttura d'accoglienza di Trapani.

(Aggiornato alle ore 19,30)