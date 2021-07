Sbarchi senza fine: 8 approdi con 669 persone, hotspot al collasso

La Prefettura ha disposto il trasferimento di circa 100 migranti con il traghetto di linea Cossydra che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle. La motonave della mattina, la Sansovino, è ferma per un guasto tecnico e, inevitabilmente, questo rallenta le procedure di alleggerimento della struttura di primissima accoglienza

Ore 13,35. Altri due barchini, con a bordo rispettivamente 10 e 58 persone, sono stati intercettati e soccorsi da un pattugliatore della Guardia di finanza nelle acque antistanti a Lampedusa. Gli sbarchi, registratisi a partire da stanotte, salgono ad 8 e in totale, compresi gli ultimi due gruppi approdati, sono approdate sull'isola 669 persone.

Ore 12,13. La Prefettura di Agrigento ha disposto, e sta organizzando, un trasferimento di circa 100 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, già sottoposti a tampone per il Covid e identificati. Partiranno in serata con il traghetto di linea Cossydra che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle. La motonave della mattina, la Sansovino, è ferma per un guasto tecnico e, inevitabilmente, questo rallenta le procedure di alleggerimento della struttura di primissima accoglienza dove ci sono circa 800 persone.

Ore 10.40: Sono 800 circa i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Fino a ieri sera il numero dei presenti era inferiore alla capienza massima della struttura, che è di 250 posti. Con la raffica di sbarchi della notte, l'hotspot è andato di nuovo in sovraffollamento. La Prefettura di Agrigento è al lavoro per pianificare i trasferimenti degli ospiti già sottoposti a tampone rapido per il Covid e alle procedure di identificazione.

Ore 10.07: Altri 49 migranti, con due diversi barchini, sono giunti a Lampedusa. Salgono a 6 gli sbarchi registratisi nel giro di poche ore, con un totale di 601 persone. Nel primo barchino soccorso c'erano 12 tunisini, nel secondo 37 subsahariani.

Ore 08.15: Sono 552 i migranti giunti, fra la notte e l'alba, con quattro diverse imbarcazione a Lampedusa. Ad essere soccorso - ed è stato un maxi sbarco - anche un peschereccio di 20 metri con a bordo 420 uomini, donne e bambini di diverse nazionalità. A mobilitarsi, a circa 15 miglia dalla costa, sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Sette migranti, fra cui una donna, giunti con un barchino direttamente sulla costa sono stati bloccati dai carabinieri mentre si trovavano in via Madonna e stavano provando a raggiungere, seguendo le luci, il centro.

Poi c'è stato uno sbarco di 13 tunisini e un'altra imbarcazione con 71 persone è stata agganciata al largo, a circa 10 miglia. Tutti sono stati trasbordati su due diverse motovedette: 30 su una e 41 su un'altra.

Tutti i migranti dopo l'approdo a molo Favarolo e il primo triage sanitario sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Negli ultimi due giorni, si erano registrati - ma perché il vento di Maestrale aveva reso agitato il canale di Sicilia - soltanto due approdi: 15 persone ieri e 24 lunedì.

(Aggiornato alle ore 13,35)