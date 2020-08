Sette sbarchi, 1400 migranti sull'isola e allontanamenti dall'hotspot: è il caos

Cinque sbarchi dalla mezzanotte in poi. Approdi preceduti da altre due "carrette del mare" giunte a Lampedusa nella tarda serata di ieri. Sono complessivamente 276 gli extracomunitari arrivati sull'isola nell'arco di neanche 8 ore. Uomini che sono andati ad aggiungersi ai 250 arrivati, con 6 imbarcazioni, nella giornata di ieri. Fra hotspot e Casa della fraternità - locali della parrocchia gestiti dal sacerdote don Carmelo La Magra - ci somo, al momento, 1.400 persone circa.

I cinque sbarchi della notte sono stati composti da un minimo di 6 tunisini ad un massimo di 72 extracomunitari fra cui libici e subsahariani. Le imbarcazioni sono state, per la maggior parte, soccorse dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. C'è stato però chi - erano in 10 - è riuscito ad arrivare fino al molo Madonnina, mentre ben 72 sono stati rintracciati dai carabinieri dopo l'approdo a Cala Francese.

Così tanti immigranti presenti sull'isola stanno riproponendo l'emergenza allontanamento dall'hotspot. Ieri, una quarantina di extracomunitari - senza indossare mascherine - sono stati avvistati e segnalati dai lampedusani mentre erano in giro per l'isola: si erano arbitrariamente allontanati dall'hotspot. Più lampedusani oltre a fotografare, nella zona di Ponente, alcuni dei migranti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine affinché i tunisini venissero riportati nella struttura di primissima accoglienza dove devono restare in sorveglianza sanitaria.

La Prefettura di Agrigento è, intanto, al lavoro per pianificare nuovi trasferimenti da Lampedusa. Pare ci siano difficoltà nel trovare posti disponibili nelle varie strutture d'accoglienza della penisola.