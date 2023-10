Recuperato cadavere a Lampedusa: è stato in acqua per tanti giorni

Ore 19. Il cadavere avvisato, nel pomeriggio, nelle acque antistanti a Punta Alaimo a Lampedusa, è stato recuperato dai militari della Guardia di finanza. La Capitaneria non è riuscita ad intervenire per un'avaria alla motovedetta. Il corpo è in fase di saponificazione, in acqua da diversi giorni e manca delle braccia e della testa. La polizia Scientifica è intervenuta in ausilio, per un'ispezione, che è in corso al molo Favaloro. Si tratta di un uomo e non è possibile stabilire l'età perché è in avanzato stato di decomposizione.

Ore 16,20. Un cadavere è stato avvistato nelle acque antistanti Punta Alaimo a Lampedusa. La motovedetta della Capitaneria di porto, a quanto pare, non riesce a raggiungerlo perché la costa è assai frastagliata. I militari si stanno coordinando con i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale per capire se sarà possibile procedere via terra.

Ore 13. Sono 52 i migranti rimasti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, fra i quali anche i 22 sbarcati dalla nave Ong Nadir. Il grosso delle presenze, 242 persone, sono state imbarcate sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Ore 10,30. La nave ong Nadir è stata autorizzata ad attraccare nel porto sicuro di Lampedusa per sbarcare i 22 migranti che ha soccorso nel Mediterraneo. L'approdo avverrà dopo le 11,15 al molo commerciale, ossia dopo che mollerà l'ancora, con destinazione Porto Empedocle, il traghetto di linea Sansovino.

Ore 8,20. Una donna, accompagnata dal marito, è stata trasbordata dalla nave ong Open Arms sulla motovedetta Cp302 della Guardia costiera che è già giunta a molo Favarolo di Lampedusa. L'evacuazione medica urgente è stata fatta perché la siriana ha forti dolori addominali post aborto. Dal molo verrà trasferita al Poliambulatorio dell'isola per i necessari accertamenti. La coppia ha riferito d'essere partita, pagando 4.500 euro, da Suq Al Khamis (Libia) e d'aver viaggiato su un barchino di 8 metri con altre 33 persone originarie di Siria e Sudan.

Ore 7,10. Sono 273 i migranti sistemati all'hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati 4 sbarchi con un totale di 158 persone. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia sta iniziando a scortare, in piccoli gruppi, 242 degli ospiti, fra cui 17 minori non accompagnati, che verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che in serata giungerà a Porto Empedocle.