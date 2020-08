Due barchini riescono ad arrivare sulla terraferma, hotspot ancora sovraffollato

Un barchino con 9 tunisini a bordo è giunto a Cala Pisana e un altro, con 16, è approdato invece nei pressi dell'Isola dei Conigli. Dopo l'approdo di 90 extracomunitari, di diverse nazionalità, avvenuto nella tarda serata di ieri su molo Favarolo (se ne attendevano 70 o 80 e in realtà sul barcone agganciato c'erano 90 persone ndr.), gli sbarchi sono proseguiti con due microscopici approdi autonomi. Ma non è finita perché, stando a quanto emerge, pare che sia in corso - nelle acque antistanti a Lampedusa - il soccorso di un'altra imbarcazione. A mobilitarsi, al momento, è una motovedetta della Guardia di finanza. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 1.050 extracomunitari. Ieri sera, dopo l'ultimo trasferimento (97 imbarcati sul traghetto "Lampedusa" che è giunto a Porto Empedocle), nella struttura di primissima accoglienza erano rimaste 935 persone.

