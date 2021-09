Immigrazione: sbarcano 10 tunisini, previsto il trasferimento di 190 ospiti dell'hotspot

Per domani è stato previsto dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, il trasferimento di 90 degli ospiti, già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e preidentificati, sulla nave quarantena Azzurra. Lunedì mattina invece saranno in 100 a lasciare la struttura