Quando i riti si trasformano in vandalismo: incendiato barcone di migranti per la notte di San Bartolo

Non soltanto le "piramidi" fatte, come da tradizione, di legno. Ma anche un barcone, uno di quelli utilizzati dai migranti per la traversata della speranza, che era sistemato nella Casa della fraternità lungo via Madonna a Lampedusa. Le vampe della notte di San Bartolo, patrono della più grande delle isole Pelagie, si sono spinte oltre quest'anno: quello alla Casa della fraternità è stato, non può essere considerato altrimenti, un raid vandalico. Sono intervenuti i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si estendessero o mettessero a rischio il gruppo di viaggiatori che è ospitato, con l'organizzazione dei Laici comboniani di Palermo, nella struttura.

Il patrono di Lampedusa viene festeggiato il 24 agosto. San Bartolomeo, San Bartolo per i lampedusani, fu uno dei 12 apostoli. Evangelizzatore e missionario in medio Oriente del messaggio cristiano, fu scuoiato vivo e poi crocifisso. La leggenda di san Bartolomeo è ricordata anche nel Giudizio Universale di Michelangelo della Sistina: il santo mostra la pelle di cui lo hanno “svestito” gli aguzzini, e nei lineamenti del viso, deformati dalla sofferenza.

A Lampedusa, ogni anno, da tradizione, famiglie e ragazzini si riuniscono attorno a cataste di legname e accendono, in molti punti dell'isola, ma non sull'arenile, i falò a ricordo del supplizio a cui è stato condannato il santo. Durante la notte trascorsa, a Casa della fraternità, la bravata.