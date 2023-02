Otto salme di migranti "bloccate" in ospedale, nessuna comunicazione all'obitorio

Salgono a dodici le salme dei migranti trasferite, ieri e oggi, dal cimitero di Lampedusa nell'agrigentino. Ai quattro feretri giunti nella serata di ieri, se ne aggiungono altri otto arrivati in mattinata con il traghetto di linea a Porto Empedocle. Subito dopo lo sbarco, gli addetti delle agenzie funebri, hanno accompagnato le salme nell'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, nel nosocomio di contrada Consolida però, non essendoci comunicazioni ufficiali, non hanno autorizzato l'ingresso delle salme nelle camere mortuarie. Le bare degli otto migranti deceduti nei giorni scorsi in mare, rimangono momentaneamente sui due furgoni in attesa che la Prefettura di Agrigento, trovi loro una collocazione.