La maxi rissa all'hotspot di Lampedusa è scoppiata per rivalità fra sudanesi: polizia, mediatori culturali e Cri hanno scongiurato tragedie

Agguerrite rivalità e riverberi della guerra che è in corso in Sudan. Questi i motivi che hanno fatto scoppiare, all'alba, la maxi rissa, con un centinaio di coinvolti, all'interno dell'hotspot di Lampedusa. A fare chiarezza, dopo che è stata riportata la calma all'interno della struttura e che sono stati soccorsi i feriti e i contusi, è stata la polizia: gli agenti che sono in servizio in contrada Imbriacola.

A scontrarsi sono stati i sudanesi del Sud e quelli del Nord, fra cui diversi minorenni. Il caos si è innescato, non ci sarebbero dubbi al riguardo, a causa della guerra che è in corso nella loro patria. C'erano più tunisini vicino ai gruppi che hanno dato vita al tafferuglio, ma si sono subito allontanati.

La polizia, fra i tanti problemi che quotidianamente deve gestire tanto all'interno della struttura quanto all'esterno, s'è trovata dunque a dover dirimere le rivalità sudanesi. A frapporsi fisicamente sono stati i poliziotti in borghese, assieme ai mediatori culturali e ad alcuni operatori della Croce Rossa.

Fra i circa 15 contusi, tutti già controllati e medicati all'infermeria dell'hotspot, dai medici della Croce Rossa italiana, tre i rissanti feriti in maniera un po' più seria, ma nessuno è in gravi condizioni. Uno sta per essere suturato alla testa: una pietrata gli ha provocato un brutto taglio.

I poliziotti della Questura di Agrigento, con a capo il questore Emanuele Ricifari, stanno già visionando, ed esaminando, i filmati della videosorveglianza dell'hotspot. E' scontato che le persone che hanno dato vita alla maxi rissa verranno denunciate, d'ufficio, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Per le lesioni personali, i migranti potranno procedere, se vorranno, a querela di parte.