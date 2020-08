Lampedusa, riprende l'"assalto" di migranti: via ai trasferimenti

La Prefettura di Agrigento ha varato un nuovo piano di trasferimenti: saranno 170 i migranti che in serata lasceranno l'hotspot di Lampedusa. In parte verranno trasferiti con il traghetto di linea che giungerà domattina a Porto Empedocle e in parte con un pattugliatore della Capitaneria di Porto. Nella struttura d'accoglienza, se non ci saranno nuovi e ulteriori sbarchi, resteranno durante la notte 780 persone.

Gli sbarchi

Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi a Lampedusa. Fra stanotte e l'alba si sono registrati sette sbarchi autonomi direttamente sulla terraferma e il soccorso di un barchino nelle acque antistanti all'isola.

Con gli otto sbarchi, l'ultimo con 52 migranti è in corso, sono giunte 250 persone circa. Nell'hotspot di contrada Imbriacola ci sono ora 950 persone.

Aggiornato alle 20:15