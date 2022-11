"Montagne" di rifiuti all'hotspot e a molo Favarolo, maxi finanziamento per Lampedusa

Un finanziamento straordinario da 786.339 euro è stato concesso, dal ministero dell'Interno al Comune di Lampedusa e Linosa, per far fronte ai costi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti a molo Favarolo e all'hotspot di contrada Imbriacola a causa degli sbarchi di migranti. All'ente, la scorsa estate, erano stati già concessi 442 mila euro. A dare comunicazione dell'avvenuto finanziamento è stato, al sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa.

"Non avevamo più soldi nel capitolo per far fronte a queste spese che fino ad ora abbiamo sempre sostenuto noi e che, di fatto, hanno aumentato i costi per la nettezza urbana - ha spiegato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino - . Ringrazio il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, e il prefetto Francesca Ferrandino che è a capo del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione".