Riabilitazione, aperto "Spazio vitale" con una equipe di specialisti

L'hanno chiamato "Spazio vitale" perché davvero lo è chi ha bisogno di riabilitazione. E' stato aperto ed è operativo il centro che - con fisiatra, neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, neuropsicomotricista, fisioterapista, assistente sociale ed operatore socio-sanitario - anche a Lampedusa garantisce il diritto di assistenza sanitaria in termini di riabilitazione. Si tratta di un centro che è convenzionato con l'Asp 6 di Palermo e che offre servizi gratuiti.

A battersi - per arrivare all'apertura di "Spazio vitale" in via Andrea Doria - è sempre stato, ancor prima di cominciare a fare politica, l'attuale vice sindaco delle Pelagie Attilio Lucia.

"Spazio vitale" servirà per rieducare all'utilizzo di funzionalità compromesse da patologie o traumi, ad impedirne la regressione attraverso l'eventuale progressione di patologie e a stimolare le funzionalità che non si sono naturalmente sviluppate nel processo di crescita. La presenza dell'equipe multidisciplinare garantisce che ogni paziente possa beneficiare di un intervento riabilitativo a 360 gradi, dall'apertura della cartella clinica, alla diagnosi del disturbo, alla stesura di un progetto riabilitativo individuale e fino alla presa in carico terapeutico.

I pazienti che ricevono prestazioni ambulatoriali in centri riabilitativi solitamente sono seguiti due o tre giorni alla settimana. Svolgono il loro percorso di cura direttamente nel centro, senza però rimanervi per tempi troppo lunghi. In condizioni particolari, il team di esperti che si occupa del paziente può decidere di offrire un percorso di cura al domicilio.

Per l'accesso alle prestazioni in convenzione, i pazienti - in possesso della legge 104 o in corso di richiesta - potranno recarsi con prescrizione medica del sanitario di base per il trattamento riabilitativo. Dopo che il medico specialista del distretto avrà effettuato la visita, il paziente potrà indicare il centro Spazio vitale come centro dove effettuare il proprio ciclo riabilitativo. In caso di paziente minorenne, la visita specialistica sarà effettuata presso la Neuropsichiatria del Poliambulatorio di via Grecale.