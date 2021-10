I resti umani recuperati a Cala Pulcino sono in viaggio verso Porto Empedocle: verranno seppelliti a Burgio

Quella porzione mutilata di cadavere, che dovrebbe essere uno dei dispersi del naufragio verificatosi fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione lo scorso 30 giugno, è stata riposta in una cassettina

I resti umani recuperati, dai vigili del fuoco, lunedì scorso a Cala Pulcino a Lampedusa sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Quella porzione mutilata di cadavere, che dovrebbe essere uno dei dispersi del naufragio verificatosi fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione lo scorso 30 giugno, è stata riposta in una cassettina che è stata già sigillata. Dopo che giungerà a Porto Empedocle, la cassettina verrà trasferita a Burgio dove - secondo quanto rende noto il sindaco delle Pelagie, Totò Martello, - verrà tumulata.

Ad essere recuperati sugli scogli di Cala Pulcino sono stati due femori e una anca. Non è stato possibile neanche stabilire il colore della pelle, anche se l'ipotesi investigativa privilegiata è che dovrebbe trattarsi di uno dei migranti dispersi nell'ultimo naufragio. Su quella che è stata l'ultima tragedia del mare c'è un'inchiesta coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dal sostituto Maria Barbara Cifalinò. Il 30 giugno, un barchino si capovolse e fece finire in acqua tutti i migranti che vi erano a bordo: 7 le donne, una delle quali incinta di 2 mesi, che persero la vita e 46 i superstiti. Lo scorso 8 luglio, la nave Dattilo della Guardia costiera ha fatto immergere un robot sottomarino, ha localizzato l'imbarcazione e i corpi dei 9 immigrati dispersi. Il 4 settembre, due cadaveri in avanzato stato di decomposizione, vennero ritrovati nei pressi di Cala Spugne. A portare fino a riva i due cadaveri furono allora le forti correnti marine.