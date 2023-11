Cadavere di migrante a Cala Pulcino: era legato ad uno pneumatico usato come salvagente

Ore 18,50. I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere dell'immigrato ritrovato a Cala Pulcino. Nonostante sia in avanzato stato di decomposizione, si è riusciti a stabilire che fosse un uomo. A richiedere l'intervento dei pompieri sono stati i militari della Capitaneria di porto e i 3 vigili del fuoco hanno raggiunto la cala con un gommone. Il cadavere è stato portato sul molo Favaloro dove verrà fatta l'ispezione cadaverica.

Ore 17,50. Un cadavere di migrante è stato ritrovato a Cala Pulcino a Lampedusa. La salma, che dovrebbe essere rimasta in acque da settimane, è in avanzato stato di decomposizione e non si capisce nemmeno il sesso. Ad avvistare il cadavere sono stati alcuni turisti. E subito è stato lanciato l'allarme ai carabinieri e ai vigili del fuoco che stanno procedendo per il recupero.

La salma aveva indosso soltanto una maglia bianca e ormai irriconoscibile, che giaceva tra gli scogli. Il cadavere che potrebbe essere di una donna, era riverso a pancia in giù, legato con una corda nera a uno pneumatico utilizzato come salvagente.