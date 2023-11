Cadavere di migrante avvistato e recuperato al largo di Cala Pulcino: è stato in mare per settimane

Un cadavere di migrante è stato ritrovato al largo di Cala Pulcino a Lampedusa. La salma, che dovrebbe essere rimasta in acque da settimane, è in avanzato stato di decomposizione e non si capisce nemmeno il sesso. Ad avvistare il cadavere sono stati alcuni cittadini, durante un giro in barca. E subito è stato lanciato l'allarme ai carabinieri e ai vigili del fuoco che stanno procedendo per il recupero.