Recuperato il cadavere di un uomo davanti a Cala Pulcino, è l'inferno a Lampedusa: da giorni si susseguono tragedie

Il cadavere di un immigrato è stato recuperato, dai vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa, nella acque antistanti fra la zona di Cala Pulcino e di Capo Ponente della più grande delle isole Pelagie. Si tratta di un uomo. A chiamare i pompieri è stata la Guardia costiera che durante un ordinario servizio di pattugliamento e ricerche di dispersi (oltre alla neonata che è finita in mare sabato scorso quando s'è ribaltato il barchino sul quale viaggiava con i suoi genitori, lunedì è affondato un barcone e i dispersi sono stati 4) ha notato quella che poteva essere una salma. E così è era effettivamente.

Cinque pompieri e un natante sono intervenuti nella zona segnalata e il cadavere - non ci sono dubbi sul fatto che sia un immigrato - è stato recuperato.

Il cadavere ripescato dai vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa non presenta segni di decomposizione. Indossava un giubbotto giallo quando è stato avvistato, a pancia sotto, nelle acque antistanti il tratto di mare fra Cala Pulcino e Capo Ponente.

La salma, è l'ennesima che viene recuperata dallo scorso venerdì, da quando è un quotidiano conteggiare morti e dispersi, sta per essere trasferita, con il natante dei vigili del fuoco, a molo Favarolo. Il cadavere dovrà essere sottoposto ad una ispezione cadaverica, ma per le condizioni in cui si trova appare quasi certo che si tratti di uno dei dispersi della notte fra domenica e lunedì. A 24 miglia da Lampedusa, quella notte, un barchino con una trentina di migranti a bordo è affondato. I militari della motovedetta della Guardia costiera salvarono 22 uomini, 3 donne e un minore. Emerse subito che c'erano però 4 dispersi: tre uomini e una donna. Da allora le ricerche sono in corso.

Il sindaco: "Lo Stato ci aiuti"

"Lo Stato si attivi immediatamente per i trasferimenti dell'hotspot e per portare le salme in terraferma, non abbiamo più spazio nella camera mortuaria". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, che da venerdì, in maniera ininterrotta, assiste pietrificato al quotidiano arrivo di cadaveri a molo Favarolo. Nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, un stanza di neanche 3 metri per 3, ci sono al momento 10 salme. E con il recupero di adesso saliranno ad 11. Al cimitero di Lampedusa non c'è neanche una cella frigorifera e le temperature, in questi giorni, arrivano anche a 28 gradi.

"L'isola sta facendo il possibile per dare la massima dignità a queste persone - ha continuato il sindaco che, nei giorni, scorsi aveva parlato di "strage degli innocenti" - , ma lo Stato non può lasciarci da soli e in attesa dei tempi della burocrazia per trasferire tutte queste salme".