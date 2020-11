Recuperato un cadavere in decomposizione al largo di Lampedusa

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato in mare a nord Lampedusa. Si tratta di un uomo e con molta probabilità potrebbe essere un migrante vittima dell'ennesimo viaggio della speranza per raggiungere le coste siciliane. La sua morte, date le condizioni del corpo, risalirebbe a parecchi giorni fa. Nelle ultime ore sulla più grande delle Pelagie si susseguono gli sbarchi con l'hotspot di contrada Imbriacola ormai al collasso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo scorso 22 ottobre, in acque internazionali, si verificò un naufragio. A 30 miglia a sud di Lampedusa, un barchino - con a bordo 20 persone - si capovolse. Quindici i supersistiti recuperati da un peschereccio di Mazara del Vallo che si trovava nelle vicinanze e che fece rotta verso la più grande delle isole Pelagie. Allora si parlò di cinque dispersi, fra cui una donna e due bambine.