Immigrazione, prevenzione e repressione dei reati a Lampedusa, il questore: "Già costituito il commissariato di polizia"

"E' stato già costituito, il ministro ha firmato il decreto, il commissariato di polizia di Lampedusa. E' stato individuato l'edificio, sono già arrivati gli apparati, le postazione di lavoro, è stata individuata una dotazione che sarà di 45 uomini della polizia di Stato ed è arrivato venerdì, per cominciare a lavorare per la messa in opera del commissariato, il dirigente. Oggi sono arrivati i primi 6 operatori, fra settembre e novembre sarà completato il numero in organico previsto". Lo ha annunciato, durante la conferenza stampa svoltasi in Procura per il fermo dei 4 tunisini-pirati, il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari.

"Una delle priorità è non ingolfare Lampedusa con centinaia e migliaia di persone che devono essere movimentate, ossia trasferite dall'isola. La Prefettura di Agrigento e la polizia sono quotidianamente impegnate per spostare i migranti. Nell'ambito di questa che è una emergenza umanitaria, non può essere tralasciato l'aspetto di polizia giudiziaria perché da Lampedusa - aveva poco prima detto il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella - possono passare tante cose, anche tramite i migranti. O si possono consumare episodi come quest'ultimi relativi all'ipotesi di pirateria, ma abbiamo anche, in questi anni, affrontato inchieste sulla tratta di donne, le torture. La scelta del ministero degli Interni di costituire, a brevissimo, un commissariato di polizia è - ha concluso Vella - una grandissima innovazione, una ottima novità perché dà una 'casa' alle attività di prevenzione e repressione".

Per quanto concerne l'emergenza interpreti e mediatori culturali, indispensabili per aiutare anche le indagini di polizia giudiziaria, il questore Emanuele Ricifari ha, durante la conferenza stampa, spiegato: "Non si tratta soltanto di trovarli, ma di trovarli e che siano disponibili a stare a Lampedusa per periodi così lunghi. E poi è indispensabile l'affidabilità. Non dico che ci siano persone infedeli, ma chi ha parenti in Paesi di partenza o parenti che potrebbero appartenere ai disperati che arrivano ha forti remore a fare questi lavori. Averne per un lavoro così delicato, di così qualificati, non è facile. A Brescia ce ne sono a bizzeffe di mediatori culturali, qui no. E quelli di Brescia qui non ci vengono".

Il questore Ricifari ha portato, in sede di conferenza stampa, il plauso del capo della polizia e del prefetto Filippo Romano per l'operazione antipirateria svolta da Guardia costiera, Guardia di finanza e Squadra Mobile nel Mediterraneo centrale. "Questo è un momento importante sia dal punto di vista della procedura per tutti noi, sia per motivi di pubblica sicurezza. Per noi è importantissimo avere un supporto così importante da parte degli apparati giudiziari perché la polizia di sicurezza è da un lato prevenzione e dall'altro è repressione, il che ha il suo aspetto pedagogico, ossia di deterrenza. Quando si contestano determinati reati, perché la fattispecie si integra, questo dovrebbe indurre chi commette questi reati a fare dei passi indietro".