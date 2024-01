Intelligenza artificiale, Hub Turistico Lampedusa presenta progetto alla Bit di Milano

Alla Borsa Internazionale del Turismo 2024 (BIT), punto di riferimento per gli operatori del settore e dell’offerta turistica mondiale, Hub Turistico Lampedusa presenterà in anteprima l’innovativo progetto basato sull’Intelligenza Artificiale, realizzato in collaborazione con Mexedia, tech company che offre soluzioni innovative e su misura per la customer experience.

Dalla primavera 2024 sarà a disposizione dei visitatori di Lampedusa e Linosa per offrire un supporto turistico personalizzato ed efficace grazie agli assistenti virtuali.

"In particolare - spiegano gli organizzatori -, Hub Turistico Lampedusa si pone l’obiettivo di garantire un’offerta turistica che promuova il territorio in modo completo, fornendo ai visitatori informazioni, consigli sui migliori itinerari e servizi in un’ottica di sistema. In linea con questa finalità, l’Hub Turistico ha implementato insieme a Mexedia una suite di strumenti basati sulle tecnologie più innovative, in grado tanto di semplificare e migliorare l’attività dell’hub (attraverso una dashboard omnicanale per unificare le comunicazioni provenienti da diversi canali) quanto di supportare i turisti di Lampedusa e Linosa nelle diverse fasi del loro viaggio, dalla ricerca alla pianificazione, fino all’assistenza in loco".

Nello stand delle isole Pelagie, in occasione della BIT (padiglione 3 - stand C20), sarà possibile scoprire in prima persona le potenzialità della destinazione, visualizzandole anche per mezzo di una manifestazione olografica.