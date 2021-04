Principio di incendio in furgone di ambulante, avviate le indagini

Principio di incendio doloso in un furgone, nella notte fra mercoledì e ieri, nell’area portuale della più grande isola delle Pelagie. Il Fiat Daily, posteggiato da diversi mesi in quella zona, praticamente in stato d’abbandono, è risultato essere di proprietà di un ambulante tunisino.

La fiammata è stata subito spenta dai vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, proprio il loro tempestivo intervento ha evitato che l’incendio scoppiasse e divorasse il furgone. Dell’attività investigativa, già avviata nottetempo, si stanno occupando i carabinieri della stazione di Lampedusa.

