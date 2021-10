Sbarchi, hotspot, tamponi antiCovid e smaltimento delle "carrette": il prefetto incontra la commissione Affari costituzionali della Camera

Lampedusa e il fenomeno dell'immigrazione. Ad illustrare in che cosa si traducono le decine e decine di sbarchi di migranti, sulla più grande delle isole Pelagie, è stato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Il prefetto ha incontrato, stamani, nella base dell'Aeronautica militare, la delegazione della commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati composta dal presidente Giuseppe Brescia e dai parlamentari Silvana Snider, Riccardo Magi, Maria Carolina Varchi e Fabio Berardini e dal segretario Giafilippo Profili.

"Le condizioni generali dell'hotspot di contrada Imbriacola interessato da lavori di ristrutturazioni, che ne hanno ampliato la capienza e innalzato i livelli di qualità, sono migliorate - ha spiegato il prefetto Cocciufa - . La complessa macchina organizzativa che ha risvolti di natura sanitaria per l'esigenza di effettuare i tamponi all'arrivo, di ordine e sicurezza pubblica connesse ai foto segnalamenti e delle altre problematiche che essendo connesse al fenomeno degli sbarchi, si ripercuotono sulla comunità di Lampedusa, quale, tra le altre, la necessità dello smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti, per il quale è in corso una intensa attività a cura dell'Agenzia delle Dogane, che vengono quotidianamente affrontate dalla Prefettura in stretto raccordo con il ministero dell'Interno".

I componenti della delegazione hanno espresso vivo apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dall'insieme delle componenti istituzionali nella complessa gestione del fenomeno migratorio che, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, ha richiesto un ulteriore impegno anche ai fini del mantenimento di adeguati standards di sicurezza sanitaria.

All'incontro hanno preso parte anche i rappresentanti della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia finanza nelle articolazioni territoriale e aeronavale, della Capitaneria di porto e dell'Aeronautica militare.