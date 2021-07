Quel codazzo di bus e mezzi delle forze dell'ordine lungo la 640: sbarcati 300 migranti

I tunisini sono stati spostati con la nave quarantena Azzurra che ha fatto da traghetto fino a Porto Empedocle. I gruppi, in pullman, hanno ripreso il viaggio per Crotone

Una decina di autobus scortati da polizia e carabinieri lungo la strada statale 640. Ancora una volta, l'attenzione dei tanti automobilisti è stata attirata da quel "codazzo" di mezzi che si stava spostando da Porto Empedocle verso Caltanissetta. E all'altezza del bivio Mosella s'è registrato un forte rallentamento. A tutti è stato chiaro che era in corso un trasferimento - l'ennesimo - di migranti. A bordo di quei pullman, che procedevano scortati, c'erano appunto i 300 extracomunitari che ieri sono stati imbarcati, lasciandosi alle spalle l'hotspot di Lampedusa, sulla nave quarantena Azzurra.

La nave quarantena Azzurra ha fatto da traghetto: ha spostato il grosso gruppo di migranti, tunisini per la maggior parte, da Lampedusa a Porto Empedocle dove sono stati poi caricati sui bus per un nuovo viaggio. Per tutti, la destinazione è quella di Crotone.