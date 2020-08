"Ascensore per disabili fuori uso e portellone non idoneo ai mezzi commerciali": scoppia la protesta contro il "Lampedusa"

"L'ascensore per i disabili è fuori uso e il portellone centrale non è idoneo a far sbarcare i mezzi commerciali". Turisti e autotrasportatori hanno cominciato a storcere il naso e a protestare. Il traghetto "Lampedusa" - che ha preso, temporaneamente, il posto del "Sansovino" - sta già creando qualche difficoltà. E avviene in un momento dell'anno in cui la motonave è super utilizzata, da turisti e autotrasportatori appunto, per la tratta Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa.

Era il 22 gennaio del 2016 quando, per le Pelagie, veniva messo in servizio il "Lampedusa": una nave Ro-Ro (che, allora, era fresca di cantiere) capace di quasi 500 posti, con almeno 50 cabine letto e 150 posti a sedere. Il "Lampedusa" doveva affiancare il collegamento marittimo già assicurato dalla "Sansovino", doveva essere dunque il secondo traghetto per le Pelagie. Poi fu, però, su disposizione della Regione, "dirottato" per "servire" Pantelleria. Adesso, per riuscire a garantire i collegamenti fra Porto Empedocle e le Pelagie, il "Lampedusa" è stato rimesso - ma temporaneamente appunto - sulla tratta.