Radar e tumori fra i vigili del fuoco: nuova vittima, Lampedusa dice addio al pompiere Ettore Raffi

È l'ottavo vigile del fuoco, in servizio al distaccamento aeroportuale di Lampedusa, morto per tumore. Si sono svolti stamani, alla chiesa di San Gerlando di Lampedusa, i funerali del pompiere Ettore Raffi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intera isola si è stretta al dolore e alla disperazione dei familiari.

Ettore Raffi è stato prima volontario, dal 1985 al 1990, e poi è stato assunto nel 1990 nel corpo nazionale dei vigili del fuoco. E' andato in pensione nel 2015. Ma prima ha partecipato, per garantire sicurezza e ripristinare l'ordine, agli interventi per spegnere gli incendi del centro accoglienza di Lampedusa, nonché al recupero dei morti nel naufragio del 3 ottobre.

La salma è stata trasportata su un automezzo dei vigili del fuoco fino alla chiesa e poi al cimitero di Cala Pisana.

Dopo due anni e passa di lettere, richieste (perfino al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella), segnalazioni, stato d'agitazione e un esposto alla procura di Agrigento, l'Asp 6 di Palermo (il dipartimento di Prevenzione nello specifico) ha, negli scorsi giorni, disposto l'indagine epidemiologica sugli appartenenti ai vigili del fuoco di Lampedusa.

L'Asp ha disposto verifiche sui pompieri in servizio sulle isole Pelagie dal 2014 al 2024.

Dal 1986 al 1998, a circa 400 metri dall'attuale sede di servizio aeroportuale vigili del fuoco di Lampedusa, era attivo un radar installato dopo l'attacco missilistico libico del 1986. Nel periodo in cui era operativo il radar, si assisteva a un elevato numero di eventi anomali: interruzioni telefoniche, improvvisi blackout televisivi. In quel periodo, il personale accusava, spesso, forti emicranie, scomparsi quando il radar è stato smantellato.