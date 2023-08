L'operazione antipirateria davanti alle coste di Lampedusa: il comandante del peschereccio resta in cella

ll gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha rigettato la richiesta di revoca, o sostituzione, della misura cautelare in carcere a carico del comandante del motopesca «Assyl Salah», un tunisino trentottenne che, a fine luglio, assieme al suo equipaggio è stato fermato per pirateria - rubavano i motori dei natanti salpati da Sfax, ma anche soldi e telefoni cellulari - in danno dei barchini carichi di migranti, diretti a Lampedusa.

Lo scorso 27 luglio, il gip aveva applicato, a tutti gli indagati fermati dalla Guardia costiera, Guardia di finanza e Squadra Mobile, la custodia cautelare in carcere per pirateria. La difesa del comandante del peschereccio ha chiesto - sostenendo che il comandante aveva segnalato «esattamente la presenza in evidente difficoltà di un barcone carico di migranti, indicandone il numero di uomini e donne presenti, e chiedendo un soccorso» e che i cellulari erano stati dati «per spirito di riconoscenza» ai marinai del peschereccio da parte dei migranti soccorsi - la revoca o la sostituzione della misura cautelare.