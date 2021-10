Pioggia torrenziale a Lampedusa, allagamenti vicino all'aeroporto: 40 centimetri d'acqua

Sale operative in allerta negli ultimi minuti anche nell'Agrigentino. A Lampedusa, in questi minuti, piove in maniera torrenziale. Via Bonfiglio, nelle vicinanze dell'aeroporto, si è allagata.

In un punto, l'acqua ha raggiunto circa i 40 centimetri. Scattato l'allarme, sono già al lavoro i vigili del fuoco che stanno cercando di prosciugare quel tratto di strada, evitando rischi per la comunità isolana. Al momento, si registra - sulla più grande delle isole Pelagie - solo questo intervento, ma le sale operative sono già tutte in allerta.