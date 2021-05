"Simulano battuta di pesca e scaricano tre migranti a Lampione", condannati due tunisini

Simulano battuta di pesca e scaricano tre migranti sull'isolotto di Lampione: il gup Micaela Raimondo ha condannato a 3 anni di reclusione, per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, due pescatori tunisini. Si tratta di Amara Jandoubi, 43 anni e Basem FerJani, 29 anni.

I due imputati - difesi dagli avvocati Michele Cardella, Daniele Re e Agnesa Neculai - sono stati arrestati il 20 luglio con l'accusa di avere "scaricato", poco prima, almeno tre migranti sull'isolotto di Lampione prima di tentare di riprendere la rotta verso l'Africa.

Jandoubi, in occasione dell'incidente probatorio, che si è celebrato il 23 dicembre davanti al gip Stefano Zammuto, aveva provato a difendersi, accusando anche gli altri componenti dell'equipaggio.

"Non sapevo - aveva detto - che nella stiva c'erano tre clandestini, mi sono imbarcato su quel peschereccio solo per fare il mio lavoro di pescatore. Hanno fatto tutto gli altri componenti dell'equipaggio".

A chiedere di cristallizzare la prova e fissare l'udienza per la sua audizione, che rappresenta a tutti gli effetti un'anticipazione del processo, era stato il pubblico ministero Sara Varazi in considerazione del fatto che, in precedenza, aveva fatto dichiarazioni con cui accusava gli altri componenti dell'equipaggio.

Il presunto scafista aveva risposto alle domande del giudice, del pm e dei componenti del collegio difensivo dei quattro indagati, difendendosi dalle accuse e rivelando di essere stato minacciato per ritrattare le sue precedenti dichiarazioni. "Non so chi sia stato, nella cella del carcere - ha detto - ho sentito qualcuno che mi diceva di stare zitto e che mi sarebbe finita male". Il tunisino, però, non ha saputo indicare chi siano gli autori delle presunte intimidazioni nè fornire altri dettagli.

Ricostruzione alla quale il giudice non ha creduto. Il pubblico ministero Elenia Manno aveva chiesto la condanna a 4 anni e 8 mesi per ciascuno dei due imputati. Gli altri due pescatori hanno chiesto di patteggiare.