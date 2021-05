Pastore tedesco finisce in mare: salvato dai vigili del fuoco

Ancora un intervento di salvataggio di animali al porticciolo di Lampedusa. A mobilitarsi, stamattina, per portare in salvo un pastore tedesco sono stati i vigili del fuoco del distaccamento terrestre. Il cane era finito in mare dalla banchina del porto e non riusciva più a risalire. I vigili del fuoco si sono occupati del recupero e poi l'animale, in buone condizioni, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.