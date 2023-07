Quei panetti di cocaina ripescati nel mare di Lampedusa, scattano altri 11 fermi

Altri 11 fermi. Cinque mesi dopo l'operazione antidroga "Levante" che fece scattare 11 fermi, i carabinieri, durante la notte, hanno bloccato - il nuovo provvedimento è stato firmato, così come anche quello dello scorso febbraio, dal pm Giulia Sbocchia - altre 11 persone. Perché le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento con a capo il reggente Salvatore Vella, su quello che, nel luglio del 2022, fu, per Lampedusa, il più grosso sequestro di cocaina non si sono mai fermate.

Furono circa 25 i chili di polvere bianca, per la maggior parte ancora confezionata in panetti, che vennero allora sequestrati. Ad essere arrestato fu, allora, il lampedusano Umberto Blandina di 60 anni.

Quella che avrebbe potuto essere denominata come l'operazione "Levante 2", ma che è stata chiamata "Zefiro" - con altri 11 fermi di indiziati, in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti - ha permesso di ricostruire, ulteriormente, la rete di spaccio di quella cocaina ripescata fortuitamente durante una battuta di pesca. Stanotte, appunto, la nuova operazione. I destinatari delle misure sono dei lampedusani e 4 senegalesi, alcuni dei quali già con precedenti penali. Gli ultimi due indagati, un lampedusano, armatore della barca, e un senegalese marinaio, sono stati catturati in mattinata: la motovedetta dei carabinieri ha intercettato e bloccato in mare il peschereccio lampedusano che, al momento (ore 7,35), viene scortato verso il porto.

Oltre 85 i carabinieri impegnati anche nell'esecuzione di perquisizioni locali e personali.

Era già emerso che i chili di cocaina recuperati in mare furono ben 150. Dopo la fortuita pesca, fatta con reti a strascico, e la scoperta d'aver recuperato un carico di "coca", ancora confezionata in panetti, i pescatori si sono rivolti ad alcuni pregiudicati dell'isola. Non sapevano, di fatto, cosa farne e dove nasconderla. I 25 chili furono consegnati a Blandina (avrebbe dovuto nasconderla e spacciarla) che, essendo agli arresti domiciliari, venne ritenuto un insospettabile. Si sbagliavano però. E lo hanno dimostrato i fatti, visto che fu arrestato nel luglio del 2022. Le intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché i monitoraggi e le investigazioni dei carabinieri, hanno fatto il resto. Ad aiutare investigatori e inquirenti, le ricostruzioni fornite dallo stesso Umberto Blandina che ha, di fatto, permesso di ricostruire la rete di tutti coloro che erano stati coinvolti nella "gestione" di quella cocaina.