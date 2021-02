Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, Minardo (Lega): "Adesso basta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Negli ultimi giorni e nel silenzio assordante dell’informazione nazionale sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa.

I responsabili e gli attivisti della Lega sull’isola hanno ripreso col cellulare l’arrivo di centinaia di migranti mentre tutti i residenti lamentano una situazione tornata insostenibile e pericolosa.

L’unica nave che d’inverno effettua il collegamento di linea con la Sicilia è costantemente impegnata nel trasporto degli extracomunitari aggiungendo problemi a problemi e infine non vorrei si trascurassero i grandi rischi sanitari visto che siamo sempre in emergenza covid19!

Mi faccio carico della denuncia dei lampedusani: la particolare situazione a Roma legata alla crisi di governo, alla gestione degli affari correnti e al nuovo incarico a Draghi non giustifica che per l’ennesima volta i residenti a Lampedusa e tutti i siciliani debbano convivere con questo problema.

Dico basta tre volte: da siciliano, da parlamentare e da responsabile della Lega Sicilia. BASTA, BASTA, BASTA!