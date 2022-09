Ombrelloni e lettini su un'area demaniale marittima senza alcuna autorizzazione: denunciato

Su un’area demaniale marittima di 103 metri quadrati, in contrada Guitgia, aveva posizionato ombrelloni e lettini. Ma lo aveva fatto abusivamente, occupando appunto senza alcun titolo lo spazio demaniale. E’ stato denunciato, dai carabinieri della stazione di Lampedusa che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento, alla Procura della Repubblica. A finire nei guai – anche per inosservanza dei limiti di proprietà privata – è stato un cinquantaquattrenne di Lampedusa.

I carabinieri della stazione della più grande delle isole Pelagie, da mesi e mesi ormai, portano avanti quella che è una vera e propria “guerra” contro l’abusivismo di qualunque tipo. Non soltanto dunque contro l’abusivismo edile, e sono stati innumerevoli i casi accertati di costruzioni o di lavori fatti senza alcuna autorizzazione, ma adesso anche contro l’abusivismo degli spazi demaniali. E in contrada Guitgia i militari dell’Arma hanno accertato delle irregolarità: quegli ombrelloni e lettini non avrebbero potuto starci perché, appunto, non autorizzati. Controlli di questo genere, anche se ormai l’estate volge al termine, andranno avanti anche in altre aree e Cale della più grande delle isole Pelagie.