Salute e assistenza dei vulnerabili: al poliambulatorio arriva Odontoiatria sociale

Sarà inaugurato questo pomeriggio, alle 16, nei locali del Poliambulatorio di Lampedusa il nuovo servizio di odontoiatria sociale, realizzato dall'istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e Asp di Palermo in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Obiettivo dell’iniziativa è di “promuovere l’equità nella salute, in particolare per le persone più vulnerabili”.

Saranno presenti il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino e l’assessore alla Salute, Aldo Di Piazza, il commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni e il direttore generale dell’Inmp Cristiano Camponi.