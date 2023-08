Il mare agitato stoppa gli sbarchi di migranti, 1.126 in hotspot: trasferimenti per svuotare la struttura

Sono 1.126 i migranti, fra cui 119 minori non accompagnati, ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati 4 sbarchi con un totale di 405 persone. Durante la notte non ci sono stati approdi anche perché c'erano onde fino a 2 metri e i barchini utilizzati per le traversate non terrebbero neanche con onde di 70-80 centimetri.

Per oggi, su disposizione della Prefettura di Agrigento, sono stati disposti trasferimenti per oltre mille persone. L'obiettivo è azzerare le presenze. Ben 600 migranti verranno imbarcati sulla nave Dattilo, altri gruppi (ma il numero è ancora da definire) verranno invece fatti salire sul traghetto di linea Galaxy e poi, nel pomeriggio, 180 verranno trasferiti con un volo Oim per Bari e in serata saranno circa 200 i migranti che lasceranno l'isola con il traghetto Cossyra. I poliziotti dell'ufficio Immigrazione e Scientifica della Questura di Agrigento sono impegnati nel pre-identificare i presenti nell'hotspot.