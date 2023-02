Neonato salvato in extremis dall'annegamento: dopo un mese di calvario il piccolo è fuori pericolo, è un miracolo

Era stato tirato fuori dall'acqua prima che annegasse. Era il 6 gennaio quando, a 38 miglia dalla costa di Lampedusa, si registrava l'ennesimo naufragio. Allora, i militari della Guardia costiera recuperarono i corpi, senza vita, di un uomo, una donna e di un neonato di circa un anno. Choc e commozione furono inevitabili per la piccina di un anno e mezzo, una ivoriana, che perse la vita dopo il drammatico ribaltamento del barchino di 7 metri sul quale viaggiava con la mamma. Ma su quel barchino c'era anche un neonato di 9 mesi che risultò essere in condizioni drammatiche, quasi disperate. Il piccolo era stato tirato fuori dal mare prima, praticamente in extremis, che annegasse. Dal Poliambulatorio di contrada Grecale, a Lampedusa, il piccino - così come altri migranti risultati essere in gravi condizioni - è stato trasferito a Palermo, alla Rianimazione pediatrica dell'ospedale dei bambini, dove, per un mese, ininterrottamente, è stato assistito da medici e infermieri. I suoi polmoni erano devastati da tutta l'acqua che aveva ingerito, il corpicino flagellato da ferite e abrasioni.

Nonostante tutte le cure possibili, ad un certo punto i sanitari hanno anche perso le speranze: il quadro clinico del piccolo non migliorava. Sembrava ormai spacciato, sembrava appunto. Ma non lo era. Perché dopo l'ultimo, disperato, tentativo specialistico c'è stato il miracolo. E il 6 febbraio il neonato nordafricano è stato ufficialmente dichiarato fuori pericolo. Ha lasciato, fra le lacrime di medici e infermieri che sono riusciti a salvarlo, la Rianimazione pediatrica ed è stato spostato in Pediatria.

"Un giorno speciale, di grande festa" - ecco come è stato definito quel momento - .

"Dopo un mese di sofferenza, il nostro piccolo paziente - hanno raccontato ad AgrigentoNotizie - ha potuto abbracciare, e così sarà sempre, la sua mamma". Anche la donna è stata ricoverata, ma per sua fortuna non era in condizioni disperate, al Civico di Palermo. E non appena è stata dimessa non s'è mai staccata dal suo piccolo. Ad aiutarla anche un interprete.