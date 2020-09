La Rhapsody molla gli ormeggi, attracca la Snav Adriatica che svuoterà hotspot

Ore 16,18. La nave quarantena Rhapsody ha ultimato l'imbarco dei migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa e ha mollato gli ormeggi. Al momento è ferma all'altezza di Punta Sottile. Sull'imbarcazione sono stati caricati 53 migranti positivi al Covid-19 e altri 60 negativi. I negativi, complessivamente, sono dunque 814. Adesso alla banchina di Cala Pisana sta attraccando la Snav Adriatica che imbarcherà tutti gli altri migranti ospiti del centro d'accoglienza che verrà completamente svuotato. La Rhapsody farà rotta, nelle prossime ore, verso il porto di Palermo, e non verso quello di Porto Empedocle come era stato ipotizzato nei giorni scorsi. In rada di Palermo c'è già la nave quarantena Gnv Allegra.

Ore 10,30. La nave quarantena Rhapsody, dopo più tentativi, è riuscita ad attraccare alla banchina di Cala Pisana a Lampedusa. Fra poco si procederà all'imbarco dei migranti ospiti dell'hotspot, dando priorità a quelli risultati positivi al Coronavirus. Poi saliranno a bordo gli extracomunitari non contagiati.

Fino ad ieri sera, si parlava dell'imbarco di 32 migranti positivi. In realtà - verosimilmente sono arrivati altri tamponi positivi - sono ben 53 gli extracomunitari, infettati dal Covid-19, che verranno imbarcati sulla "Rhapsody". Dopo di loro saliranno altri 60 migranti ospiti della struttura di contrada Imbriacola. Dopo l'imbarco di sabato di 754 persone, i negativi sulla nave quarantena saranno, dunque, 814.

(Aggiornato alle ore 16,20)