Emergenza a Lampedusa, si prova a svuotare l’hotspot: la “San Marco” pronta a trasferire 1.200 migranti

La nave della Marina “San Marco” è a pieno regime per alleggerire il centro di prima accoglienza di Lampedusa ormai al collasso dopo l’ondata senza fine di sbarchi. Un primo gruppo di 600 migranti si sta imbarcando per raggiungere Porto Empedocle domani mattina, domenica 10 luglio, per poi essere dislocati tra la Sicilia e il resto della penisola.

Successivamente la “San Marco” farà un percorso inverso per tornare a Lampedusa e caricare altri 600 migranti alleggerendo, di fatto, l’hotspot di 1.200 persone per farlo tornare entro i limiti di capienza. Domani sera dovrebbe inoltre partire un grosso pattugliatore della Guardia di finanza che imbarcherà altre 120 o 150 persone.

“Se non lunedì, al massimo martedì si completeremo i trasferimenti”: a fare il punto della situazione, dopo un sopralluogo all'hotspot e dopo un incontro con tutti gli enti, cooperative che si occupano della gestione della struttura, Comune e forze dell'ordine, è stato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. "Lavoriamo alacremente e continueremo a farlo - aggiunge - e tra l’altro, d'intesa con il Comune, è stata avviata una raccolta straordinaria di rifiuti presenti all'hotspot che verrà ripulito ulteriormente". Tra le difficoltà che si sono registrate e che hanno anche rallentato le procedure di pre-identificazione degli ospiti si registra anche la mancanza di mediatori. Si parla di contratti ed incarichi scaduti. "Oggi ci sono stati degli innesti significativi grazie a Frontex e Unhcr. Stiamo cercando di rimettere in piedi un meccanismo - garantisce il prefetto di Agrigento - che ha avuto dei momenti di difficoltà, da parte nostra l'attenzione è assoluta".

Ma le nuove traversate sono dietro l’angolo: le condizioni meteo dovrebbero tornare presto favorevoli e facilitare quindi ulteriori sbarchi. Niente più mare mosso, secondo i meteorologi, a partire da lunedì e per ben 15 giorni.