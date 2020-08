Non ci sono più contagiati Covid all'hotspot, imbarcati sull'Azzurra gli ultimi 15

Ore 10,52. Sulla nave quarantena Azzurra sono stati già imbarcati una quindicina di migranti risultati positivi al Coronavirus. Il padiglione dove i contagiati venivano tenuti in isolamento è stato, dopo che ieri ne erano stati già trasferiti 60, liberato. E all'hotspot di contrada Imbriacola di Lampedusa non ci sono più persone infettate dal Covid-19. Sono, complessivamente, poco meno di 600 gli extracomunitari che verranno caricati sulla Azzurra.

Ore 9,50. Dopo l'Aurelia che ha "caricato" 273 migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, 60 dei quali positivi al Coronavirus, oggi è il giorno dell'altra nave-quarantena: l'Azzurra che ha già attraccato a Cala Pisana.

Secondo quanto è stato reso noto, ieri, dal Viminale, saranno - fra quelli imbarcati ieri sulla "Aurelia" e quelli che verranno caricati oggi sulla "Azzurra" - ben 850 i migranti che saranno trasferiti da Lampedusa. Appare scontato dunque che, oggi, sulla seconda nave-quarantena verranno imbarcati 577 migranti circa. Intanto, l'Aurelia è in rada davanti la più grande delle isole Pelagie. Da Roma hanno, inoltre, fatto sapere che "è in corso di predisposizione un nuovo bando per reperire altre navi-quarantena" che consentiranno di far effettuare la sorveglianza sanitaria ai migranti che sbarcano "alleggerendo le strutture di terra".

(Aggiornato alle ore 10,55)