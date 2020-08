L'Aurelia è a Lampedusa: impossibile attraccare per caricare i 250 migranti

La nave-quarantena "Aurelia" è arrivata davanti a Lampedusa. Non riesce però, a causa del vento e delle scarse possibilità di manovra, ad attraccare. Per un po' è stata valutata la possibilità di procedere al trasbordo dei 250 migranti, ospiti dell'hotspot, con le motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Poi, la presa di consapevolezza: non è possibile procedere al trasbordo con le vedette perché sarebbe troppo pericoloso.

Al centro di prima accoglienza, dopo 5 sbarchi registratisi durante la notte e fino all'alba con un totale di oltre 210 tunisini, ci sono 1.061 persone a fronte di una capienza massima prevista per 192. E' emergenza, di fatto. Una emergenza che la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il dipartimento delle Libertà civili e Immigrazioni del ministero dell'Interno, sta cercando di tamponare.

Il trasferimento - sulla nave Aurelia, appunto, - dei 250 migranti non era l'unico previsto per oggi. La Prefettura contava infatti di riuscire a spostare, verso Porto Empedocle, un altro nutrito gruppo di extracomunitari. Ma stamani - dopo quanto è successo ieri a Linosa - non c'è il traghetto di linea. Anche la Prefettura, di fatto, aspetta che il "Sansovino" venga sostituito con un altro mezzo.