Migranti: affondano due barchini davanti alle coste di Lampedusa: in 61 tratti in salvo

Ore 18,15. Due barchini, uno salpato da Sabrata in Libia e l'altro da Sfax in Tunisia, sono affondati al largo di Lampedusa. Nel primo caso, sono stati soccorsi, dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza 19 siriani e camerunesi. Nel secondo, invece, 42 migranti, fra cui 6 donne e 3 minori, originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Nigeria e Sud Sudan, sono stati tratti in salvo dalla G79 Barletta delle Fiamme gialle. Stando alle testimonianze dei sopravvissuti non ci sarebbero dispersi.

Il primo natante, di circa 8 metri, ha preso il largo alle 18,30 di domenica. Quello che è invece partito da Sfax, lo ha fatto alle ore 10 di sabato scorso, ed è rimasto alla deriva poiché senza motore.

I due gruppi di naufraghi sono stati sbarcati a molo Favarolo e trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola. Spetterà adesso alla Guardia di finanza e alla Squadra Mobile cercare di capire se vi sia stato o meno un furto di motore fuori bordo dal barchino, quindi un ennesimo atto di pirateria.

Sono 42 i migranti che sono sbarcati, durante la notte, a Lampedusa dopo che la motovedetta Cp310 della Guardia costiera ha soccorso il barchino di 6 metri, salpato da Sfax in Tunisia, sul quale viaggiavano. Nel gruppo, composto da sedicenti ivoriani, malesi, sudanesi e burkinabe anche 13 donne. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 392 ospiti. Per metà mattina, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia accompagnerà all'aeroporto 14 tunisini che verranno trasferiti al Cpr di Gorizia. Ieri, con i due traghetti di linea per Porto Empedocle, da Lampedusa sono stati trasferiti complessivamente 288 migranti. Gli sbarchi sono stati invece 7 con un totale di 315 persone.